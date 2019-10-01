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В Жлобине нетрезвый мужчина угрожал ножом сотрудникам салона сотовой связи

01 октября 2019 09:18
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Новости Беларуси. В Жлобине сотрудники Департамента охраны задержали нетрезвого мужчину, который угрожал ножом сотрудникам салона сотовой связи.

По информации Гомельского областного управления Департамента охраны, 29 сентября поступил сигнал о срабатывании тревожной сигнализации в салоне сотовой связи. На место выбыла группа задержания отдела охраны. Милиционеры задержали 41-летнего мужчину.

В Жлобине нетрезвый мужчина угрожал ножом сотрудникам салона сотовой связи-1

Фото: ГКСЭ по Гомельской области 

Известно, что он был ранее судим и не работал. В момент нападения мужчина находился в нетрезвом состоянии. Во время досмотра у задержанного изъяли два перочинных ножа.

Выяснилось, что мужчина зашел в салон сотовой связи и начал угрожать ножом продавцам. Девушка-консультант вовремя нажала «тревожную кнопку».

Возбуждено уголовное дело по статье «Особо злостное хулиганство». 

Недавно в Минске мужчина порезал колесо машины Департамента охраны. 24-летний подозреваемый был задержан (читать далее). 

# Хулиганство # происшествия

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