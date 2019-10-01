В Жлобине нетрезвый мужчина угрожал ножом сотрудникам салона сотовой связи

Новости Беларуси. В Жлобине сотрудники Департамента охраны задержали нетрезвого мужчину, который угрожал ножом сотрудникам салона сотовой связи.
По информации Гомельского областного управления Департамента охраны, 29 сентября поступил сигнал о срабатывании тревожной сигнализации в салоне сотовой связи. На место выбыла группа задержания отдела охраны. Милиционеры задержали 41-летнего мужчину.
Фото: ГКСЭ по Гомельской области
Известно, что он был ранее судим и не работал. В момент нападения мужчина находился в нетрезвом состоянии. Во время досмотра у задержанного изъяли два перочинных ножа.
Выяснилось, что мужчина зашел в салон сотовой связи и начал угрожать ножом продавцам. Девушка-консультант вовремя нажала «тревожную кнопку».
Возбуждено уголовное дело по статье «Особо злостное хулиганство».
Недавно в Минске мужчина порезал колесо машины Департамента охраны. 24-летний подозреваемый был задержан (читать далее).