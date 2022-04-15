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Пожар в Минске. В лаборатории на Притыцкого загорелось оборудование

15 апреля 2022 18:12
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Новости Беларуси. Возгорание на улице Притыцкого. Сотрудники МЧС эвакуировали из здания 30 человек, которые занимались в гимнастическом клубе. 20 из них – дети, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Пожар в Минске. В лаборатории на Притыцкого загорелось оборудование-1

Пожар произошел на третьем этаже в помещении лаборатории метрологии. Здесь загорелось оборудование. На вызов оперативно прибыли спасатели, огонь ликвидировали за считаные минуты. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

# Пожар в Минске # происшествия # Фотофакт

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