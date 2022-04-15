Пожар в Минске. В лаборатории на Притыцкого загорелось оборудование

Новости Беларуси. Возгорание на улице Притыцкого. Сотрудники МЧС эвакуировали из здания 30 человек, которые занимались в гимнастическом клубе. 20 из них – дети, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Возгорание на улице Притыцкого. Сотрудники МЧС эвакуировали из здания 30 человек, которые занимались в гимнастическом клубе. 20 из них – дети, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Пожар произошел на третьем этаже в помещении лаборатории метрологии. Здесь загорелось оборудование. На вызов оперативно прибыли спасатели, огонь ликвидировали за считаные минуты. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.