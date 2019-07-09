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В Могилёве 14-летний велосипедист попал под колёса Renault

09 июля 2019 08:02
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Новости Беларуси. 8 июля около одиннадцати утра в Могилёве произошёл наезд на 14-летнего велосипедиста.

Как сообщает ГАИ УВД Могилёвского облисполкома, 25-летняя местная жительница за рулём Renault ехала в районе дома №4Е по улице Фатина.

В Могилёве 14-летний велосипедист попал под колёса Renault-1

Фото: ГАИ УВД Могилёвского облисполкома  

В определённый момент перед машиной оказался велосипедист, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Произошёл наезд.

В Могилёве 14-летний велосипедист попал под колёса Renault-4

Фото: ГАИ УВД Могилёвского облисполкома  

Подросток получил травмы и был доставлен в реанимацию. По факту аварии ведётся проверка.

На неделе в Крупках 18-летний водитель наехал на пешехода. 

Мужчина лежал на проезжей части – здесь подробности.

# Авария в Могилеве # происшествия

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