В Могилёве 14-летний велосипедист попал под колёса Renault

Новости Беларуси. 8 июля около одиннадцати утра в Могилёве произошёл наезд на 14-летнего велосипедиста. Как сообщает ГАИ УВД Могилёвского облисполкома, 25-летняя местная жительница за рулём Renault ехала в районе дома №4Е по улице Фатина.

Фото: ГАИ УВД Могилёвского облисполкома

В определённый момент перед машиной оказался велосипедист, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Произошёл наезд.

Фото: ГАИ УВД Могилёвского облисполкома