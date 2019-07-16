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Тело пропавшей месяц назад пенсионерки нашли в 20 километрах от дома

16 июля 2019 11:52
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Новости Беларуси. Пенсионерка из деревни Литаворцы Дятловского района  приблизительно месяц назад ушла в лес собирать ягоды и не вернулась. Муха Елена Александровна родилась в 1943 году. О пропаже женщины узнала дочь, которая приехала в гости и не нашла мать в доме.

Тело пропавшей месяц назад пенсионерки нашли в 20 километрах от дома-1

Фото: УВД Гродненского облисполкома

Искать женщину начали и правоохранительные органы, а также соседи, жители деревни, но результатов это не дало, сообщает УВД Гродненского облисполкома.

15 июля тело пенсионерки было обнаружено в 20 километрах от дома в поле. По предварительной информации, женщине стало плохо, но рядом никого не оказалось, чтобы помочь.

Тело пропавшей месяц назад пенсионерки нашли в 20 километрах от дома-4

Фото: УВД Гродненского облисполкома

В прошлом году в лесу в Бобруйском районе было обнаружено тело пропавшего тремя неделями ранее мужчины.

Он заблудился – подробнее здесь.

# Несчастный случай # происшествия

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