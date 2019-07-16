Тело пропавшей месяц назад пенсионерки нашли в 20 километрах от дома

Новости Беларуси. Пенсионерка из деревни Литаворцы Дятловского района приблизительно месяц назад ушла в лес собирать ягоды и не вернулась. Муха Елена Александровна родилась в 1943 году. О пропаже женщины узнала дочь, которая приехала в гости и не нашла мать в доме.
Фото: УВД Гродненского облисполкома
Искать женщину начали и правоохранительные органы, а также соседи, жители деревни, но результатов это не дало, сообщает УВД Гродненского облисполкома.
15 июля тело пенсионерки было обнаружено в 20 километрах от дома в поле. По предварительной информации, женщине стало плохо, но рядом никого не оказалось, чтобы помочь.
Фото: УВД Гродненского облисполкома
В прошлом году в лесу в Бобруйском районе было обнаружено тело пропавшего тремя неделями ранее мужчины.
Он заблудился – подробнее здесь.