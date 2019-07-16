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В Ивье 2-летний мальчик получил травму на тренажёрной площадке

16 июля 2019 13:05
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Новости Беларуси. 15 июля в Ивье мальчик получил травму на специализированной тренажёрной площадке во дворе жилого сектора.

Как сообщает УСК по Гродненской области, в понедельник вечером в медучреждение был доставлен двухлетний ребёнок с отчленением пальца правой кисти. Обстоятельства получения травмы выяснили следователи.

В Ивье 2-летний мальчик получил травму на тренажёрной площадке-1

Фото: УСК по Гродненской области

Мальчик был на улице и сунул руку в тренажёр, на котором выполнял упражнения 9-летний школьник. Мама пострадавшего была рядом.

Установлено, что тренажерная площадка оборудована надлежащим образом, повреждений конструкций нет. К травмированию привела личная неосторожность мальчика, а также недостаточный контроль за ним со стороны матери. Пострадавший воспитывается в благополучной семье.

В Ивье 2-летний мальчик получил травму на тренажёрной площадке-4

Фото: УСК по Гродненской области

Проверка продолжается. Опрашиваются очевидцы, изучается техническая документация на тренажёрную площадку, проводится судмедэкспертиза.

Ещё один случай детской неосторожности произошёл в Лиде.

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# Несчастный случай # происшествия

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