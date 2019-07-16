В Ивье 2-летний мальчик получил травму на тренажёрной площадке

Как сообщает УСК по Гродненской области, в понедельник вечером в медучреждение был доставлен двухлетний ребёнок с отчленением пальца правой кисти. Обстоятельства получения травмы выяснили следователи.

Новости Беларуси. 15 июля в Ивье мальчик получил травму на специализированной тренажёрной площадке во дворе жилого сектора.

Мальчик был на улице и сунул руку в тренажёр, на котором выполнял упражнения 9-летний школьник. Мама пострадавшего была рядом.

Установлено, что тренажерная площадка оборудована надлежащим образом, повреждений конструкций нет. К травмированию привела личная неосторожность мальчика, а также недостаточный контроль за ним со стороны матери. Пострадавший воспитывается в благополучной семье.