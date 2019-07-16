В Ивье 2-летний мальчик получил травму на тренажёрной площадке
Новости Беларуси. 15 июля в Ивье мальчик получил травму на специализированной тренажёрной площадке во дворе жилого сектора.
Как сообщает УСК по Гродненской области, в понедельник вечером в медучреждение был доставлен двухлетний ребёнок с отчленением пальца правой кисти. Обстоятельства получения травмы выяснили следователи.
Фото: УСК по Гродненской области
Мальчик был на улице и сунул руку в тренажёр, на котором выполнял упражнения 9-летний школьник. Мама пострадавшего была рядом.
Установлено, что тренажерная площадка оборудована надлежащим образом, повреждений конструкций нет. К травмированию привела личная неосторожность мальчика, а также недостаточный контроль за ним со стороны матери. Пострадавший воспитывается в благополучной семье.
Фото: УСК по Гродненской области
Проверка продолжается. Опрашиваются очевидцы, изучается техническая документация на тренажёрную площадку, проводится судмедэкспертиза.
Ещё один случай детской неосторожности произошёл в Лиде.
3-летняя девочка выстрелила в ровесника из пневматики – подробнее здесь.