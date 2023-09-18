В Слониме из-под песчаного завала спасли 9-летнего мальчика

Новости Беларуси. Слонимские спасатели совместно с работниками Департамента охраны помогли спасти мальчика, которого засыпало песком. В настоящий момент его жизни и здоровью ничто не угрожает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он приехал к бабушке на выходные и вместе с другом пошел гулять. Дети забрели на стройку. В какой-то момент грунт под их ногами обвалился. Один ребенок оказался под слоем осыпавшегося песка. Вызванные на место ЧП спасатели прибыли оперативно. 9-летнего мальчика вызволили из песчаного плена и госпитализировали в районную больницу.