Получил более 33 тысяч BYN – сотрудника Добрушского фарфорового завода задержали за взятки

Новости Беларуси. Подозреваемого задержали прямо в рабочем кабинете. На его столе были разложены купюры, полученные в качестве взятки – российские и белорусские рубли. Коррупционный скандал разгорелся на Добрушском фарфоровом заводе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оперативное видео опубликовало МВД, там же прокомментировали суть произошедшего.

Евгений Пилецкий, начальник отдела ГУБОПиК МВД Беларуси:

Фигурант при содействии близкого родственника получил от представителей коммерческих структур 155 тысяч российских рублей и более 33 тысяч белорусских рублей за своевременную отгрузку продукции и решения других вопросов. Злоумышленник применял меры конспирации. Так, на встречи для получения взяток он отправлял своего брата. Непосредственно перед задержанием последний несколько часов передвигался по территории Минска, где принял конверт, проверяя наличие за ним слежки. Когда мужчина убедился в отсутствии таковой, он отправился к должностному лицу Добрушского фарфорового завода для обсуждения результатов переговоров и передачи денег. По окончании встречи братья были задержаны.