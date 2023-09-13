Прямой эфир

Погибший на Эльбрусе белорус был главой попечительского совета «Динамо-Джуниверс»

13 сентября 2023 13:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Стало известно имя белоруса, погибшего при восхождении на Эльбрус. Трагическая смерть настигла главу попечительского совета «Динамо-Джуниверс» Николая Ермашова. Сегодня ему бы исполнилось 40, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Погибший на Эльбрусе белорус был главой попечительского совета «Динамо-Джуниверс»-1

О том, что на горе Эльбрус погиб белорусский альпинист, спасатели узнали накануне днем. Как мы уже сообщали, информация о том, что мужчина сорвался с высоты 5 400 метров и от полученных травм скончался на месте в МЧС, поступила во вторник, 12 сентября, в 13:15.

# Падение с высоты # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Погоня за грузовиком по бездорожью – белорус украл более 30 рулонов сена, но был пойман ГАИ
13 сентября 2023 10:42

Погоня за грузовиком по бездорожью – белорус украл более 30 рулонов сена, но был пойман ГАИ

Мошенники обманули трёх минчан в сумме на 125 тысяч рублей
13 сентября 2023 09:18

Мошенники обманули трёх минчан в сумме на 125 тысяч рублей

Белорус сорвался с высоты 5,5 километра и погиб при восхождении на Эльбрус
13 сентября 2023 08:48

Белорус сорвался с высоты 5,5 километра и погиб при восхождении на Эльбрус