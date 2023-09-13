Погибший на Эльбрусе белорус был главой попечительского совета «Динамо-Джуниверс»

Стало известно имя белоруса, погибшего при восхождении на Эльбрус. Трагическая смерть настигла главу попечительского совета «Динамо-Джуниверс» Николая Ермашова. Сегодня ему бы исполнилось 40, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О том, что на горе Эльбрус погиб белорусский альпинист, спасатели узнали накануне днем. Как мы уже сообщали, информация о том, что мужчина сорвался с высоты 5 400 метров и от полученных травм скончался на месте в МЧС, поступила во вторник, 12 сентября, в 13:15.