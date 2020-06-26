В Слониме Audi сбила женщину, которая переходила дорогу на «зелёный»

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 48-летний водитель Audi двигался по улице Красноармейской. Совершая поворот налево, иномарка сбила 51-летнюю местную жительницу.

Новости Беларуси. 25 июня около девяти вечера в Слониме произошёл наезд на пешехода.

Гражданка переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зелёный свет. Женщина получила травмы головы и была доставлена в больницу.

Выясняются все обстоятельства происшествия.

На прошлой неделе в Вилейке под колёса автомобиля попал велосипедист.