В Слониме Audi сбила женщину, которая переходила дорогу на «зелёный»
Новости Беларуси. 25 июня около девяти вечера в Слониме произошёл наезд на пешехода.
Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 48-летний водитель Audi двигался по улице Красноармейской. Совершая поворот налево, иномарка сбила 51-летнюю местную жительницу.
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
Гражданка переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зелёный свет. Женщина получила травмы головы и была доставлена в больницу.
Выясняются все обстоятельства происшествия.
На прошлой неделе в Вилейке под колёса автомобиля попал велосипедист.
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