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В Слониме Audi сбила женщину, которая переходила дорогу на «зелёный»

26 июня 2020 07:15
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Новости Беларуси. 25 июня около девяти вечера в Слониме произошёл наезд на пешехода.

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 48-летний водитель Audi двигался по улице Красноармейской. Совершая поворот налево, иномарка сбила 51-летнюю местную жительницу.

В Слониме Audi сбила женщину, которая переходила дорогу на «зелёный» -1

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома 

Гражданка переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зелёный свет. Женщина получила травмы головы и была доставлена в больницу.

Выясняются все обстоятельства происшествия.

На прошлой неделе в Вилейке под колёса автомобиля попал велосипедист.

Мальчик получил травмы и был госпитализирован – подробнее здесь.

# Авария в Гродненской области # происшествия

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