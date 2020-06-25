Нелегал в полуприцепе. В Бресте задержан гражданин Афганистана, который незаконно пересёк границу

Новости Беларуси. В пункте пропуска «Козловичи» задержан нелегал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Брестские пограничники совместно с сотрудниками таможни обнаружили его при оформлении на въезд в Беларусь большегруза, перевозившего автомобильные шины.





Задержанный оказался гражданином Афганистана, который незаконно пересёк границу в поисках лучших условий жизни. 23-летний мужчина проник в полуприцеп при загрузке в Сербии.