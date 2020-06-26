Новости Беларуси. В Беларуси с начала 2020 года произошло свыше 800 лесных пожаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщают в профильном ведомстве, большинство очагов возгорания удалось ликвидировать на ранней стадии. Больше всего случаев на юге страны – в Брестской и Гомельской областях.

Сейчас запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 24 районах Беларуси. Но эта цифра, в зависимости от ситуации, каждый день может меняться.