В Минске 17-летняя девушка ушла на учёбу и не вернулась домой

Новости Беларуси. В Минске разыскивается местная жительница, которая 30 декабря ушла на учёбу и до сих пор не вернулась домой.
Как сообщает МВД Беларуси, 17-летняя Елена Лавкова ушла из дома в понедельник примерно в восемь часов утра. Отмечается, что это не первый случай, когда девушка уходит в неизвестном направлении.
Приметы пропавшей: на вид 17-18 лет, рост 160-174 см, плотного телосложения, волосы темные.
В момент пропажи была одета в чёрный пуховик до бедра, тёмно-синее платье и чёрные ботинки. С собой у девушки был белый рюкзак.
Если вам что-либо известно о местонахождении Елены Лавковой, сообщите об этом по телефонам: 8 (029) 302-75-16, 8 (017) 207-67-67, или 102.