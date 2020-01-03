В Минске 17-летняя девушка ушла на учёбу и не вернулась домой

Новости Беларуси. В Минске разыскивается местная жительница, которая 30 декабря ушла на учёбу и до сих пор не вернулась домой.

Как сообщает МВД Беларуси, 17-летняя Елена Лавкова ушла из дома в понедельник примерно в восемь часов утра. Отмечается, что это не первый случай, когда девушка уходит в неизвестном направлении.