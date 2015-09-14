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В Гомеле начался суд в отношении 25-летней матери, утопившей двух своих детей

14 сентября 2015 15:37
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Новости Беларуси. В Гомельском областном суде сегодня началось слушание уголовного дела по обвинению матери в убийстве двух детей, совершенное с особой жестокостью. 

Слушать это дело будут в закрытом режиме.

Напомним, в апреле Гомель потрясла трагедия. Молодая мать лишила жизни собственных детей. Как было установлено во время следствия, принимая ванну с двухлетним сыном, она погрузила ребенка с головой в воду и удерживала до наступления смерти. После этого, по версии следствия, женщина утопила 11-месячную дочь. 

Молодую мать во дворе видели не часто.

Дружеских  отношений с соседями она не заводила. Ничего плохого о ней сказать не могут: не пила, не гуляла, порядок не нарушала, за детьми следила (подробности здесь). 

# происшествия # Убийство

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