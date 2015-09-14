Египетские полицейские застрелили 12 туристов

Новости Египта. Громкий международный скандал разгорается в Египте. Во время спецоперации против боевиков местные полицейские по ошибке застрелили туристов. Инцидент произошел в Восточной пустыне, куда отдыхающие отправились на экскурсию.

Полицейские увидели несколько внедорожников с людьми и открыли по ним огонь, приняв за террористов. В итоге погибли 12 человек, еще около десятка ранены. Большинство из них – граждане Мексики.

Сейчас в Египте создан штаб по расследованию этой трагедии. Сообщается, что туристов привезли в запрещенную зону, где должна была проводиться операция по ликвидации боевиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.