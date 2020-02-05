Лже-детектив заработал более 14 тысяч рублей, обещая женщинам проверить мужей на верность

Новости Беларуси. Белоруса будут судить за мошенничество. Он зарабатывал деньги на женщинах, которые хотели подловить мужей на измене. По информации Следственного комитета, завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего мужчины. Его обвиняют в мошенничестве и незаконном сбыте технических средств, которые предназначены для негласного получения информации. Установлено, что в течение восьми лет – с 2011 по 2019 годы – обманывал людей под видом осуществления детективной деятельности. Мужчина создал сайт, представлялся частным детективом, который может добыть информацию о месте жительства и работы, образе жизни, круге общения, источниках доходов и иных личных сведений. На странице были указаны контакты и положительные отзывы от якобы реальных клиентов.

Фото: СК

К мужчине обращались граждане – в основном женщины, которые хотели узнать об измене супругов. Чтобы усыпить бдительность клиентов, исполнитель демонстрировал свой реальный паспорт и составлял расписку о получении денег с указанием паспортных данных. Лже-детектив обещал заказчикам узнать информацию о деталях телефонных соединений и даже из закрытых источников (специализированных ведомственных без данных), но доступа он к ним не имел. На самом деле мужчина не имел возможности выполнять обязательства и не намеревался это делать. Следствие квалифицировало действия белоруса как мошенничество. За свои «услуги» мужчина получал от 100 до 1500 белорусских рублей. От его действий пострадали 19 человек, общий ущерб составил более 14 тысяч рублей.

Фото: СК