Наводнение в Новой Зеландии заблокировало в горах сотни людей

Новости Новой Зеландии. Из-за наводнения в Новой Зеландии несколько сотен туристов и сотрудников отеля оказались заблокированы в горах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За последние несколько дней на популярном у путешественников Южном острове выпало более метра осадков. Дороги затоплены, тысячи домохозяйств обесточены. Добраться до оказавшихся в ловушке людей пока не представляется возможным.