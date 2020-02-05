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Наводнение в Новой Зеландии заблокировало в горах сотни людей

05 февраля 2020 08:33
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Новости Новой Зеландии. Из-за наводнения в Новой Зеландии несколько сотен туристов и сотрудников отеля оказались заблокированы в горах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наводнение в Новой Зеландии заблокировало в горах сотни людей-1

За последние несколько дней на популярном у путешественников Южном острове выпало более метра осадков. Дороги затоплены, тысячи домохозяйств обесточены. Добраться до оказавшихся в ловушке людей пока не представляется возможным.

Наводнение в Новой Зеландии заблокировало в горах сотни людей-4

Однако, по данным властей, постояльцы и персонал гостиницы находятся в безопасности. С помощью вертолетов им доставили еду и воду. В ближайшее время будет проведена эвакуация. Накануне в этом районе был объявлен режим чрезвычайного положения.

Наводнение в Новой Зеландии заблокировало в горах сотни людей-7

# Наводнение # происшествия # Фотофакт

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