В Щучинском районе столкнулись грузовики Renault и Mercedes

Новости Беларуси. 2 октября около девяти утра в Щучинском районе столкнулись два грузовика.

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, житель Дятлово за рулём Renault ехал по дороге Желудок – Первомайск. В определённый момент он собрался выехать на трассу М6. В это время по ней в сторону Гродно двигался груженный пивом Mercedes.

64-летний водитель Mercedes начал тормозить, чтобы избежать столкновения, но всё равно врезался в полуприцеп Renault. Первый грузовик съехал в кювет и врезался в дерево, а второй – развернуло.