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В Щучинском районе столкнулись грузовики Renault и Mercedes

03 октября 2019 11:12
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Новости Беларуси. 2 октября около девяти утра в Щучинском районе столкнулись два грузовика.

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, житель Дятлово за рулём Renault ехал по дороге Желудок – Первомайск. В определённый момент он собрался выехать на трассу М6. В это время по ней в сторону Гродно двигался груженный пивом Mercedes.

64-летний водитель Mercedes начал тормозить, чтобы избежать столкновения, но всё равно врезался в полуприцеп Renault. Первый грузовик съехал в кювет и врезался в дерево, а второй – развернуло.

В Щучинском районе столкнулись грузовики Renault и Mercedes-1

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

В аварии пострадал водитель Mercedes, он получил перелом ноги. Мужчине оказали медпомощь и отпустили домой.

Ведётся проверка.

В прошлом месяце в Борисовском районе на трассе М1 столкнулись фура и грузовик.

Один из водителей оказался зажат – подробности здесь.

# Авария в Гродненской области # происшествия

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