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Пять пожаров произошло в Минской области за сутки

07 апреля 2020 14:39
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Новости Беларуси. Пять пожаров произошло в Минской области за минувшие сутки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Пять пожаров произошло в Минской области за сутки-1

В Несвиже горел деревянный дом, в результате погиб 51-летний хозяин. Все имущество повреждено. Причины пожара выясняются.

В Дзержинске также сгорело жилое помещение. Погибли два человека: хозяин и его гость. Все имущество в доме сгорело, причина пожара также выясняется.

Пять пожаров произошло в Минской области за сутки-4

# Пожар в Минской области # происшествия # Фотофакт

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