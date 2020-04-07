Пять пожаров произошло в Минской области за сутки

Новости Беларуси. Пять пожаров произошло в Минской области за минувшие сутки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Несвиже горел деревянный дом, в результате погиб 51-летний хозяин. Все имущество повреждено. Причины пожара выясняются.

В Дзержинске также сгорело жилое помещение. Погибли два человека: хозяин и его гость. Все имущество в доме сгорело, причина пожара также выясняется.