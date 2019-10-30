В Щучинском районе грузовик наехал на 70-летнюю велосипедистку

Новости России. В Щучинском районе грузовой автомобиль совершил наезд на 70-летнюю женщину. По информации МВД Беларуси, 30 октября около часа дня на трассе М6 27-летний водитель грузовика MAN вез кукурузу из Гродно в Лиду. В какой-то момент 70-летняя велосипедистка пересекала проезжую часть слева направо.

Фото: МВД Беларуси

Мужчина подавал сигнал и пытался объехать пенсионерку. Однако наезда избежать не удалось. Женщина получила серьезные травмы и скончалась на месте происшествия.

Фото: МВД Беларуси