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В Щучинском районе грузовик наехал на 70-летнюю велосипедистку

30 октября 2019 13:24
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Новости России. В Щучинском районе грузовой автомобиль совершил наезд на 70-летнюю женщину.

По информации МВД Беларуси, 30 октября около часа дня на трассе М6 27-летний водитель грузовика MAN вез кукурузу из Гродно в Лиду. В какой-то момент 70-летняя велосипедистка пересекала проезжую часть слева направо.

В Щучинском районе грузовик наехал на 70-летнюю велосипедистку-1

Фото: МВД Беларуси

Мужчина подавал сигнал и пытался объехать пенсионерку. Однако наезда избежать не удалось. Женщина получила серьезные травмы и скончалась на месте происшествия.

В Щучинском районе грузовик наехал на 70-летнюю велосипедистку-4

Фото: МВД Беларуси

Следователи осмотрели место происшествия, сотрудники ГАИ установили, что водитель находился за рулем в трезвом состоянии.

Недавно в Вороновском районе на велосипедистку наехали дважды. Женщине было 44 года (читать дальше).

# Авария в Гродненской области # происшествия

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