В Щучинском районе грузовик наехал на 70-летнюю велосипедистку
Новости России. В Щучинском районе грузовой автомобиль совершил наезд на 70-летнюю женщину.
По информации МВД Беларуси, 30 октября около часа дня на трассе М6 27-летний водитель грузовика MAN вез кукурузу из Гродно в Лиду. В какой-то момент 70-летняя велосипедистка пересекала проезжую часть слева направо.
Мужчина подавал сигнал и пытался объехать пенсионерку. Однако наезда избежать не удалось. Женщина получила серьезные травмы и скончалась на месте происшествия.
Следователи осмотрели место происшествия, сотрудники ГАИ установили, что водитель находился за рулем в трезвом состоянии.
Недавно в Вороновском районе на велосипедистку наехали дважды. Женщине было 44 года (читать дальше).