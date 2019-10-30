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В Столинском районе микроавтобус насмерть сбил 8-летнего мальчика

30 октября 2019 09:04
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Новости Беларуси. В Столинском районе микроавтобус совершил наезд на 8-летнего ребенка.

По информации УСК по Брестской области, 29 октября около семи часов вечера 18-летний водитель микроавтобуса Mercedes ехал по автодороге Р-88 в направлении Житковичей.

В Столинском районе микроавтобус насмерть сбил 8-летнего мальчика-1

Фото: УСК по Брестской области

В какой-то момент водитель наехал на двигавшегося по его полосе во встречном направлении малолетнего велосипедиста. Мальчик получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте происшествия.

В отношении водителя микроавтобуса возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК Республики Беларусь. Следователи осмотрели место ДТП, допросили подозреваемого и назначили ряд экспертиз. Специалистам предстоит установить все обстоятельства происшествия.

Недавно в Столинском районе грузовик совершил наезд на 8-летнего велосипедиста. За рулем машины находился 30-летний водитель (читать дальше).

# Авария в Брестской области # происшествия

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