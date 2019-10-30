В Дятловском районе в аварии пострадала пассажирка Toyota

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, Toyota RAV4 двигалась по деревне Ненадовичи. На закруглении дороги влево иномарка съехала в кювет и врезалась в дерево.

Новости Беларуси. 29 октября около 11:45 в Дятловском районе автомобиль съехал в кювет.

В аварии пострадала пассажирка Toyota, находившаяся на переднем сиденье. Сразу после ДТП женщина не пошла в медучреждение, но через несколько часов она почувствовала себя хуже и обратилась к врачам. Выяснилось, что у пострадавшей перелом руки.

Отмечается, что водитель и пассажирка были пристёгнуты ремнями безопасности, что помогло избежать более серьёзных травм.

На прошлой неделе в Островецком районе перевернулась легковушка.