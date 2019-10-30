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В Дятловском районе в аварии пострадала пассажирка Toyota

30 октября 2019 11:14
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Новости Беларуси. 29 октября около 11:45 в Дятловском районе автомобиль съехал в кювет. 

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, Toyota RAV4 двигалась по деревне Ненадовичи. На закруглении дороги влево иномарка съехала в кювет и врезалась в дерево. 

В Дятловском районе в аварии пострадала пассажирка Toyota-1

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома 

В аварии пострадала пассажирка Toyota, находившаяся на переднем сиденье. Сразу после ДТП женщина не пошла в медучреждение, но через несколько часов она почувствовала себя хуже и обратилась к врачам. Выяснилось, что у пострадавшей перелом руки. 

Отмечается, что водитель и пассажирка были пристёгнуты ремнями безопасности, что помогло избежать более серьёзных травм. 

На прошлой неделе в Островецком районе перевернулась легковушка. 

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# Авария в Гродненской области # происшествия

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