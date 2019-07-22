В Мозыре Volkswagen ехал по двору и сбил 5-летнюю девочку

Новости Беларуси. 21 июля примерно в полвосьмого вечера в Мозыре произошёл наезд на маленькую девочку.

Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, 52-летний водитель за рулём Volkswagen Passat двигался по дворовой территории дома №2 бульвара Юности. В какой-то момент на дорогу выбежала 5-летняя девочка.