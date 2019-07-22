В Мозыре Volkswagen ехал по двору и сбил 5-летнюю девочку
Новости Беларуси. 21 июля примерно в полвосьмого вечера в Мозыре произошёл наезд на маленькую девочку.
Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, 52-летний водитель за рулём Volkswagen Passat двигался по дворовой территории дома №2 бульвара Юности. В какой-то момент на дорогу выбежала 5-летняя девочка.
Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома
Водитель не успел остановить машину, произошёл наезд. Пострадавшая была госпитализирована в травматологическое отделение больницы.
Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома
На прошлой неделе в Мозыре на проезжую часть выбежал 7-летний школьник.
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