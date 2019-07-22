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В Мозыре Volkswagen ехал по двору и сбил 5-летнюю девочку

22 июля 2019 13:08
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Новости Беларуси. 21 июля примерно в полвосьмого вечера в Мозыре произошёл наезд на маленькую девочку.

Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, 52-летний водитель за рулём Volkswagen Passat двигался по дворовой территории дома №2 бульвара Юности. В какой-то момент на дорогу выбежала 5-летняя девочка.

В Мозыре Volkswagen ехал по двору и сбил 5-летнюю девочку-1

Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

Водитель не успел остановить машину, произошёл наезд. Пострадавшая была госпитализирована в травматологическое отделение больницы.

В Мозыре Volkswagen ехал по двору и сбил 5-летнюю девочку-4

Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

На прошлой неделе в Мозыре на проезжую часть выбежал 7-летний школьник.

Ребёнок попал под колёса Peugeot – здесь подробности.

# Авария в Гомельской области # происшествия

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