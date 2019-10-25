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ДТП в Пуховичском районе. Восемь человек получили травмы

25 октября 2019 15:26
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Новости Беларуси. Маршрутка столкнулась с тягачом в Пуховичском районе – восемь человек получили травмы. Авария произошла на 49-м километре дороги Минск–Гомель, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

ДТП в Пуховичском районе. Восемь человек получили травмы-1

Большегруз остановился на пешеходном переходе и пропускал людей. В это же время в попутном направлении ехал водитель маршрутного такси, который из-за сильного тумана не заметил грузовик.

ДТП в Пуховичском районе. Восемь человек получили травмы-4

Произошло столкновение. Пассажиры и водитель маршрутки с различными травмами госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка.

ДТП в Пуховичском районе. Восемь человек получили травмы-7

ДТП в Пуховичском районе. Восемь человек получили травмы-9

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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