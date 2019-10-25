ДТП в Пуховичском районе. Восемь человек получили травмы

Новости Беларуси. Маршрутка столкнулась с тягачом в Пуховичском районе – восемь человек получили травмы. Авария произошла на 49-м километре дороги Минск–Гомель, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Большегруз остановился на пешеходном переходе и пропускал людей. В это же время в попутном направлении ехал водитель маршрутного такси, который из-за сильного тумана не заметил грузовик.