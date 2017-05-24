Серьезных травм водитель не получил, потому что был пристегнут: подробности аварии с участием Daewoo в Минске

Новости Беларуси. Не типичная авария. Рано утром в Минске автомобиль упал с путепровода.
Водитель двигался по улице Орловской в направлении проспекта Победителей,
сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Не типичная авария. Рано утром в Минске автомобиль упал с путепровода.
Водитель двигался по улице Орловской в направлении проспекта Победителей,
сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Машина выехала за пределы проезжей части, наехала на металлическое ограждение и упала.
Анастасия Редько, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД Минска:
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель был доставлен
в больницу с диагнозом – черепно-мозговая травма.
Серьёзных травм водитель не получил, поскольку был пристегнут. Это уберегло его от тяжких последствий. По одной из версий, водитель мог уснуть за рулём
Кстати, подобная авария случилась здесь же чуть больше года назад.
Тогда внедорожник насмерть сбил дорожного рабочего и упал с путепровода.
Виной случившемуся стало резко ухудшившееся состояние здоровья водителя.