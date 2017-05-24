Серьезных травм водитель не получил, потому что был пристегнут: подробности аварии с участием Daewoo в Минске

сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Водитель двигался по улице Орловской в направлении проспекта Победителей,

Новости Беларуси. Не типичная авария. Рано утром в Минске автомобиль упал с путепровода .

Машина выехала за пределы проезжей части, наехала на металлическое ограждение и упала.

Анастасия Редько, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД Минска:

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель был доставлен

в больницу с диагнозом – черепно-мозговая травма.

Серьёзных травм водитель не получил, поскольку был пристегнут. Это уберегло его от тяжких последствий. По одной из версий, водитель мог уснуть за рулём