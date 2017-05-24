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Вблизи Жодино легковой автомобиль врезался в лося

24 мая 2017 14:19
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Новолсти Беларуси. Очередная авария из-за лесных хищников произошла вблизи Жодино. Ночью на трассе М1 автомобиль врезался в лося,

который резко выбежал из леса на дорогу.

Водитель вместе с пассажирами вышли из транспортного средства и начали светить фонариками, чтобы отвлечь животное с дороги.

Вблизи Жодино легковой автомобиль врезался в лося -1

В этот момент машина, которая двигалась следом, еще раз наехала на тушу лося.

К счастью никто не пострадал.

Вблизи Жодино легковой автомобиль врезался в лося -4

Автомобиль, который первым принял удар,

уехал с места происшествия своим ходом.

А вот другому транспортному средству понадобился эвакуатор, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# происшествия # Авария в Минской области # Фотофакт

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