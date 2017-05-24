Вблизи Жодино легковой автомобиль врезался в лося

Новолсти Беларуси. Очередная авария из-за лесных хищников произошла вблизи Жодино. Ночью на трассе М1 автомобиль врезался в лося, который резко выбежал из леса на дорогу. Водитель вместе с пассажирами вышли из транспортного средства и начали светить фонариками, чтобы отвлечь животное с дороги.

В этот момент машина, которая двигалась следом, еще раз наехала на тушу лося.

К счастью никто не пострадал.

Автомобиль, который первым принял удар,