На улице Аннаева загорелся двухэтажный жилой дом

Новости Беларуси. Пожар в двухэтажном жилом доме в частном секторе на улице Аннаева ликвидировали спасатели.
Новости Беларуси. Пожар в двухэтажном жилом доме в частном секторе на улице Аннаева ликвидировали спасатели.
Сообщение на пульт 101 поступило от соседей,
сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Около часа понадобилась пожарным расчетам, чтобы потушить огонь. Никто не пострадал. Среди причин возгорания наряду с неосторожным обращением
с огнем рассматривают и поджог.
Хозяевам оказывают психологическую и гуманитарную помощь.