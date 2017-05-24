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На улице Аннаева загорелся двухэтажный жилой дом

24 мая 2017 17:05
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Новости Беларуси. Пожар в двухэтажном жилом доме в частном секторе на улице Аннаева ликвидировали спасатели.

На улице Аннаева загорелся двухэтажный жилой дом-1

Сообщение на пульт 101 поступило от соседей,

сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

На улице Аннаева загорелся двухэтажный жилой дом-4

Около часа понадобилась пожарным расчетам, чтобы потушить огонь. Никто не пострадал. Среди причин возгорания наряду с неосторожным обращением

с огнем рассматривают и поджог.

На улице Аннаева загорелся двухэтажный жилой дом-7

Хозяевам оказывают психологическую и гуманитарную помощь.

# происшествия # Пожар в доме # Фотофакт

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