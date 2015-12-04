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В Санкт-Петербурге неизвестные расстреляли служебный полицейский автомобиль

04 декабря 2015 13:34
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Новости России. Стрельба на улицах Санкт-Петербурга. В районе одного из жилых комплексов неизвестные расстреляли служебный полицейский автомобиль — внедорожник загорелся. Злоумышленники, а их было двое или трое, скрылись с места происшествия.

Известно об одном погибшем полицейском, другой сейчас с тяжелыми ранениями в реанимации. Добычей бандитов стали, по предварительным данным, около 150 тысяч долларов. Эти деньги полицейские должны были доставить на один из строительных объектов. Возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

# происшествия # Стрельба

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