В Санкт-Петербурге неизвестные расстреляли служебный полицейский автомобиль

Новости России. Стрельба на улицах Санкт-Петербурга. В районе одного из жилых комплексов неизвестные расстреляли служебный полицейский автомобиль — внедорожник загорелся. Злоумышленники, а их было двое или трое, скрылись с места происшествия.

Известно об одном погибшем полицейском, другой сейчас с тяжелыми ранениями в реанимации. Добычей бандитов стали, по предварительным данным, около 150 тысяч долларов. Эти деньги полицейские должны были доставить на один из строительных объектов. Возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.