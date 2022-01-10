В салоне находились 11 детей. Школьный автобус опрокинулся в Солигорском районе

Новости Беларуси. Школьный автобус попал в ДТП: среди детей пострадавших нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Утром 10 января вблизи деревни Челонец Солигорского района водитель наехал на велосипедиста, который впоследствии скончался.
Новости Беларуси. Школьный автобус попал в ДТП: среди детей пострадавших нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Утром 10 января вблизи деревни Челонец Солигорского района водитель наехал на велосипедиста, который впоследствии скончался.
В момент ДТП в автобусе находились 11 детей и три учителя. Он съехал в кювет и опрокинулся.