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В салоне находились 11 детей. Школьный автобус опрокинулся в Солигорском районе

10 января 2022 12:34
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Новости Беларуси. Школьный автобус попал в ДТП: среди детей пострадавших нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Утром 10 января вблизи деревни Челонец Солигорского района водитель наехал на велосипедиста, который впоследствии скончался.

В салоне находились 11 детей. Школьный автобус опрокинулся в Солигорском районе-1

В момент ДТП в автобусе находились 11 детей и три учителя. Он съехал в кювет и опрокинулся.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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