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В Румынии при взлете загорелся и взорвался самолет

05 декабря 2013 06:54
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Новости Румынии. В Румынии выясняют причины ЧП на аэродроме. При взлете загорелся и взорвался самолет. На борту машины находился только пилот. По предварительным данным, при наборе высоты в самолете была обнаружена техническая неполадка и судно вышло из-под контроля. В итоге самолет крылом зацепил деревья, а буквально через минуту прогремел взрыв.

К счастью, 57-летний мужчина, имеющий за плечами огромный опыт, отреагировал молниеносно и успел выбраться из кабины в самый последний момент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Фотофакт # Возгорание самолета

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