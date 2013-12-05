В Румынии при взлете загорелся и взорвался самолет

Новости Румынии. В Румынии выясняют причины ЧП на аэродроме. При взлете загорелся и взорвался самолет. На борту машины находился только пилот. По предварительным данным, при наборе высоты в самолете была обнаружена техническая неполадка и судно вышло из-под контроля. В итоге самолет крылом зацепил деревья, а буквально через минуту прогремел взрыв.

К счастью, 57-летний мужчина, имеющий за плечами огромный опыт, отреагировал молниеносно и успел выбраться из кабины в самый последний момент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.