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Химическая авария на автозаводе в Германии. Пострадали 27 человек

04 декабря 2013 11:28
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Новости Германии. Химическая авария произошла на одном из заводов на юге Германии. Пострадали 27 рабочих. Они получили легкие поражения дыхательных путей. Медицинская помощь им была оказана на месте. Госпитализация потребовалась лишь троим пострадавшим. Весь персонал на данный момент эвакуирован.

Неконтролируемая химическая реакция на автомобильном заводе «Даймлер-Бенц» произошла в установке по очистке металлических комплектующих. Сейчас на месте ЧП работают специалисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Отравления

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