В Руденске в открытый колодец теплотрассы провалились 2-летний мальчик и 8-летняя девочка

Новости Беларуси. Оплошность коммунальщиков или халатность родителей? В Руденске Пуховичского района Минской области в открытый колодец теплотрассы провалились двое детей. Двух- и восьмилетние мальчик и девочкой. К счастью, они серьезно не пострадали. ЧП произошло в центральном парке прямо у здания сельского совета. Как выяснилось в процессе, такое «дырявое благоустройство» – беда всего городского поселка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Боярович, СТВ:

ЧП произошло в этом парке Руденска. Бабушка со своими внуками, двухлетним Арсением и восьмилетней Яной, вышла на прогулку. Пока дети бегали по парку, женщина присела отдохнуть на лавочку. Но оглянувшись через минуту уже не увидела своих внуков. На крики «Яна» и «Арсений» тоже никто не отзывался.

Испуганная женщина побежала в том направлении, где, как ей казалось, были дети в последний раз. Спустя несколько мгновений бабушка обнаружила своих внуков вот в этом люке глубиной два метра. На бетонном полу среди труб и вентелей.

Софья Харитончик:

Они упали. Я прибегаю, девочка старшая, она стоит и мальчика уже подняла - держит, прижавши к себе. Девочка испугалась, тряслась целый вечер. Там такой крук висит, если б на этот крук - дитенок разорвался бы.

Место, куда упали дети, оказалось колодцем теплотрассы. Причем, практически открытым. Это сейчас на нем бетон. Его сюда привезли коммунальщики, едва узнав о нашем намерении приехать. В день ЧП от двухметровой глубины детей отделял только тонкий лист жести.

Яна Хариотнчик:

Мы думали, что эта железка сильная. Поэтому мы побежали сюда. И мы провалилсь. Достала бабушка. У Сеньки кровка была на бровке, ранка на лице и на головке рана.

Местные жители показывают: этот парк – практически минное поле. Каждые два метра либо колодец, либо канализационный люк, но только без крышек. Забили тревогу соседи неделю назад. Но звонки в ЖЭС, который, к слову, находится в двадцати метрах от парка, не помогли. За это время в ловушки попали не только люди.

Сергей Владимиров:

Где провалилсь дети, в этом люке нашел я свою собакку. Кое как ее оттуда достал, завез в ветлечебницу - наложили 3 шва.

Почему местные в буквальном смысле проваливаются сквозь землю, хотим узнать у работников ЖЭСа. Те, увидев нашу сьемочную группу, элегантно поправляют ногами съехавшие крышки люков. Общаться с нами хотят неохотно. Но одну из причин дырявого благоустройства называют.

Работники ЖЭСа:

Люки воруют страшно. Но если мы где-то увидели, стараемся какую-то деревяшку сделать или хоть чем-то прикрыть.

О той же версии нам рассказывает директор районного ЖКХ. Плюс ко всему, причина открытых люков - планируемый ремонт теплосетей. Однако, убеждает, в день ЧП люки дожны были быть закрыты.

Андрей Гирдюк, директор филиала «Дружный» УП «Жилтеплосервис» коммунального хозяйства Пуховичского райна:

Население ворует люки, мы иной раз мы не успеваем их восстановить, потому что люк достоточно дорогой. Я сам отец двух дочерей. Если вывожу, я не оставляю их без присмотра. В свою очередь, мы делаем все возможное, чтобы люки не были открыты.

В сельсовете визит нашей сьемочной группы ждали. С порога признают - недосмотрели. Учитывая, что дырявые колодцы в земле находятся прямо у здания местной власти. Председатель убеждает: с семьей поговорим, рецидивов не допустим.

Раиса Гайшун, председатель Руденского сельского исполнительного комитета:

Очень неприятный инцидент случился. Конечно, все те, кто виновны в этом, будут наказаны. Мы считаем и себя виноватыми в этом. И впреть, конечно, мы будем более бдительны.

Выходит, причиной смерти ребенка мог быть любой местный житель, ворующий металлолом. Мы специально узнали на него цену. За крышку этого злополучного колодца тот, кто ее украл, потенциально мог получить десять долларов. Не правда ли – было ради чего.