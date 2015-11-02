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В российском посольстве в Минске открыта книга соболезнований

02 ноября 2015 13:45
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Новости Беларуси. В российском посольстве в Минске открыта книга соболезнований в связи с крушением российского пассажирского самолета в Египте. Оставить запись можно  2 и 3 ноября с 10.00 до 13.00 и после перерыва: с 14.00 до 17.00. К диппредставительству уже с утра идут простые белорусы и представители власти. 

Виктор Гуминский, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Примите от всего депутатского корпуса, а так как мы представляем братский белорусский народ, наши глубокие соболезнования по случаю гибели граждан в результате авиакатастрофы. И самые глубокие соболезнования родным и близким погибших.

Александр Суриков, Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике Беларусь:
Представитель той или иной страны, или общественной организации Беларуси, или просто гражданин имеет право высказать свое сопереживание с нами, с Россией, по поводу этой жуткой трагедии.    

Наши сограждане продолжают нести цветы, свечи и детские игрушки к зданию российского посольства. Белорусы искренне скорбят по погибшим в этой ужасной катастрофе.

Жители Беларуси:
Очень больно, сочувствие близким и родным. Я не представляю, что они чувствуют в данную минуту.

Настолько больно, это так несправедливо. Там дети, там родители, там семьи.  

Напомним, самолет авиакомпании «Когалымавиа», выполнявший рейс  Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург, потерпел катастрофу 31 октября. Погибли 224 человека, среди них — гражданин Беларуси Роман Серединский и уроженцы Гомельской области супруги Радлевичи. Власти Санкт-Петербурга заявили, что их семьям будет оказана помощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

# происшествия # Александр Суриков # Виктор Гуминский # Авиакатастрофа

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