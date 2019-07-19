В Орше 65-летний мужчина из мести разбил стекло автобуса

Новости Беларуси. В Орше пожилой мужчина отказался оплачивать проезд в автобусе, а когда его попросили выйти – разбил камнем стекло транспортного средства.

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, конфликт произошёл на конечной остановке маршрута между экипажем рейсового автобуса и пассажиром. В итоге гражданин вышел из ТС, но захотел отомстить.

На улице мужчина поднял булыжник и бросил его в автобус. Камнем было повреждено боковое стекло, которое стоит 200 рублей. После своих действий гражданин сбежал, но вскоре был задержан правоохранителями.