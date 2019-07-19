Прямой эфир

В Орше 65-летний мужчина из мести разбил стекло автобуса

19 июля 2019 08:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Орше пожилой мужчина отказался оплачивать проезд в автобусе, а когда его попросили выйти – разбил камнем стекло транспортного средства.

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, конфликт произошёл на конечной остановке маршрута между экипажем рейсового автобуса и пассажиром. В итоге гражданин вышел из ТС, но захотел отомстить.

На улице мужчина поднял булыжник и бросил его в автобус. Камнем было повреждено боковое стекло, которое стоит 200 рублей. После своих действий гражданин сбежал, но вскоре был задержан правоохранителями.

В Орше 65-летний мужчина из мести разбил стекло автобуса-1

Фото: УВД Витебского облисполкома

Выяснилось, что подозреваемым является ранее неоднократно судимый 65-летний житель райцентра.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Примерно неделю назад ещё один случай хулиганства произошёл в Гродно.

Из окна своей квартиры мужчина бросил в детей два ножа – подробнее здесь.

# Хулиганство # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске на Партизанском проспекте был задержан обнажённый парень
19 июля 2019 06:53

В Минске на Партизанском проспекте был задержан обнажённый парень

В Беларуси участились случаи фишинга через Viber: как обезопасить себя?
19 июля 2019 06:46

В Беларуси участились случаи фишинга через Viber: как обезопасить себя?

Мужчина пытался выбраться из горящего дома в Клецком районе: его спасли
18 июля 2019 20:13

Мужчина пытался выбраться из горящего дома в Клецком районе: его спасли