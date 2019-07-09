Тело дальнобойщика из Беларуси было обнаружено в немецком озере

Новости Беларуси. 8 июля в Германии было обнаружено тело белорусского дальнобойщика.

Как сообщает БЕЛТА, гражданин Беларуси работал в иностранной компании водителем большегруза. В какой-то момент мужчина пропал. 8 июля тело белоруса было найдено в озере в городе Бенсхайм.

Отмечается, что дальнобойщика в той местности начали разыскивать ещё 6 июля. Вечером в этот день он припарковал машину и пошёл с коллегами на пляж. Затем мужчина исчез, а утром 7 июля его личные вещи были обнаружены возле водоёма.