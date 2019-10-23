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В Рогачёвском районе микроавтобус насмерть сбил пожилого велосипедиста

23 октября 2019 18:27
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Новости Беларуси. 22 октября около половины восьмого вечера в Рогачёвском районе произошёл наезд на велосипедиста. 

Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, 39-летний водитель за рулём Mercedes-Benz Sprinter двигался по трассе Р43 в сторону агрогородка Довск. 

В Рогачёвском районе микроавтобус насмерть сбил пожилого велосипедиста -1

Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

В какой-то момент автомобиль сбил 68-летнего велосипедиста, который двигался в попутном направлении. Отмечается, что мужчина и его транспортное средство не были обозначены фликерами. 

От полученных травм гражданин скончался на месте. 

На неделе в Столинском районе имело место похожее ДТП. 

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# Авария в Гомельской области # происшествия

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