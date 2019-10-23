В Рогачёвском районе микроавтобус насмерть сбил пожилого велосипедиста

Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, 39-летний водитель за рулём Mercedes-Benz Sprinter двигался по трассе Р43 в сторону агрогородка Довск.

Новости Беларуси. 22 октября около половины восьмого вечера в Рогачёвском районе произошёл наезд на велосипедиста.

В какой-то момент автомобиль сбил 68-летнего велосипедиста, который двигался в попутном направлении. Отмечается, что мужчина и его транспортное средство не были обозначены фликерами.

От полученных травм гражданин скончался на месте.

На неделе в Столинском районе имело место похожее ДТП.