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Задержана группировка белорусов, которая грабила фуры в Европе

23 октября 2019 17:18
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Новости Беларуси. В Германии была выявлена преступная группировка. Белорусы грабили большегрузы в Европе. 

Как сообщает МВД Беларуси, добытое противозаконным путём фигуранты реализовывали в Евросоюзе или контрабандой везли в Беларусь. 

В 2018 году сотрудникам ГУБОПиК МВД стало известно, что несколько жителей Оршанского района совершают преступления в ЕС. Когда их личности были установлены, выяснилось, что подозреваемые уже были судимы за подобные действия в Беларуси и России. 

Задержана группировка белорусов, которая грабила фуры в Европе-1

Фото: МВД Беларуси 

Далее белорусские правоохранители начали работать в сотрудничестве с зарубежными коллегами. Через некоторое время был задержан 42-летний лидер группировки. Он причинил битой тяжёлые травмы человеку в Оршанском районе. 

Задержана группировка белорусов, которая грабила фуры в Европе-4

Фото: МВД Беларуси 

Когда подозреваемый был задержан, его соратники направились в Германию. Об этом были поставлены в известность европейские полицейские. 10 октября фигуранты были задержаны после кражи партии телевизоров из грузовика в немецком Боккенеме. 

По приблизительным оценкам, общий ущерб от преступной деятельности фигурантов в Германии и Франции составил около 500 тысяч евро. Часть имущества удалось изъять в Орше. 

Задержана группировка белорусов, которая грабила фуры в Европе-7

Фото: МВД Беларуси 

Отмечается, что образ жизни подозреваемых не соответствовал их легальным доходам. Некоторые из задержанных были безработными, но владели крупными суммами денег, дорогими домами и автомобилями. 

Это стало одной из причин, почему правоохранители решили проверить фигурантов на причастность к преступной деятельности. 

# Кража # происшествия

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