Задержана группировка белорусов, которая грабила фуры в Европе

В 2018 году сотрудникам ГУБОПиК МВД стало известно, что несколько жителей Оршанского района совершают преступления в ЕС. Когда их личности были установлены, выяснилось, что подозреваемые уже были судимы за подобные действия в Беларуси и России.

Как сообщает МВД Беларуси, добытое противозаконным путём фигуранты реализовывали в Евросоюзе или контрабандой везли в Беларусь.

Новости Беларуси. В Германии была выявлена преступная группировка. Белорусы грабили большегрузы в Европе.

Далее белорусские правоохранители начали работать в сотрудничестве с зарубежными коллегами. Через некоторое время был задержан 42-летний лидер группировки. Он причинил битой тяжёлые травмы человеку в Оршанском районе.

Когда подозреваемый был задержан, его соратники направились в Германию. Об этом были поставлены в известность европейские полицейские. 10 октября фигуранты были задержаны после кражи партии телевизоров из грузовика в немецком Боккенеме.

По приблизительным оценкам, общий ущерб от преступной деятельности фигурантов в Германии и Франции составил около 500 тысяч евро. Часть имущества удалось изъять в Орше.