В Минске на спортплощадке пятеро парней избили 15-летнего подростка

Новости Беларуси. В Минске задержаны пять человек, которые подозреваются в избиении подростка.
Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, происшествие случилось на спортплощадке, которая находится на проспекте Рокоссовского. Две компании несовершеннолетних захотели выяснить, кто сильнее.
В ходе конфликта пострадал 15-летний парень. С многочисленными травмами головы и туловища пострадавший был госпитализирован. Медики сообщили о пациенте милиционерам.
Вскоре после этого были задержаны пять подозреваемых. Ими оказались ранее судимый за хулиганство 18-летний парень и четверо его знакомых от 14 до 16 лет. В отношении задержанных ведётся разбирательство.
Действиям фигурантов даётся правовая оценка.
В начале октября в Гродно произошёл конфликт между мужчинами.
Потерпевший был помещён в багажник и вывезен за город – подробнее здесь.