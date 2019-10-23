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В Минске на спортплощадке пятеро парней избили 15-летнего подростка

23 октября 2019 16:40
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Новости Беларуси. В Минске задержаны пять человек, которые подозреваются в избиении подростка. 

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, происшествие случилось на спортплощадке, которая находится на проспекте Рокоссовского. Две компании несовершеннолетних захотели выяснить, кто сильнее. 

В ходе конфликта пострадал 15-летний парень. С многочисленными травмами головы и туловища пострадавший был госпитализирован. Медики сообщили о пациенте милиционерам. 

Вскоре после этого были задержаны пять подозреваемых. Ими оказались ранее судимый за хулиганство 18-летний парень и четверо его знакомых от 14 до 16 лет. В отношении задержанных ведётся разбирательство. 

Действиям фигурантов даётся правовая оценка. 

В начале октября в Гродно произошёл конфликт между мужчинами.

Потерпевший был помещён в багажник и вывезен за город – подробнее здесь

# Нападение # происшествия

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