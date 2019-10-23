В Минске на спортплощадке пятеро парней избили 15-летнего подростка

Новости Беларуси. В Минске задержаны пять человек, которые подозреваются в избиении подростка.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, происшествие случилось на спортплощадке, которая находится на проспекте Рокоссовского. Две компании несовершеннолетних захотели выяснить, кто сильнее.

В ходе конфликта пострадал 15-летний парень. С многочисленными травмами головы и туловища пострадавший был госпитализирован. Медики сообщили о пациенте милиционерам.

Вскоре после этого были задержаны пять подозреваемых. Ими оказались ранее судимый за хулиганство 18-летний парень и четверо его знакомых от 14 до 16 лет. В отношении задержанных ведётся разбирательство.

Действиям фигурантов даётся правовая оценка.

В начале октября в Гродно произошёл конфликт между мужчинами.