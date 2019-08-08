В салоне скорой находились 5 человек. Подробности ДТП в Ивацевичах

После столкновения автомобиль опрокинулся на крышу прямо на проезжей части. Авария произошла около девяти часов вечера, когда движение на улицах районного центра было не самым интенсивным. Карета скорой помощи двигалась по главной дороге. На перекрестке ей не уступил другой автомобиль. Удар был сильный, от него и произошло опрокидывание. В это время в салоне скорой находились пять человек.