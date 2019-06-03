В Рогачёве Fiat сбил 11-летнего велосипедиста на пешеходном переходе

Новости Беларуси. 31 мая в полпятого вечера в Рогачёве 11-летний велосипедист попал под колёса автомобиля.

Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, 33-летняя женщина на Fiat Punto двигалась по улице Богатырёва в направлении деревни Щибрин.

В определённый момент машина сбила велосипедиста, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребёнок получил травмы и был доставлен в медучреждение.

Весной 2019 года в Минске произошёл наезд на велосипедиста.