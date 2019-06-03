Обвиняется в кражах из банкоматов: в Беларусь экстрадировали гражданку Молдовы, которую разыскивает Интерпол

Новости Беларуси. Гражданку Молдовы, которую разыскивает Интерпол, экстрадировали из Румынии в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она обвиняется в серии краж из банкоматов нашей страны.

Установлено, что в 2013 году фигурантка дела с подельниками из Молдовы промышляла в Орше, Гомеле и Минске. Они устанавливали на банкоматах скрытые видеокамеры и скиммеры – накладки на картоприемники – а после копировали информацию с магнитных полос и ПИН-коды. Затем изготавливали поддельные карты и снимали с их помощью деньги.

Женщина находилась в розыске около трех лет и скрывалась в Евросоюзе. При пересечении границы ее задержали румынские пограничники. За совершенные преступления подозреваемой грозит до 15 лет тюрьмы.