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В РНПЦ онкологии в агрогородке Лесной произошло задымление: тлела гладильная доска

23 июня 2020 14:01
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Новости Беларуси. Система оповещения помогла избежать пожара в РНПЦ онкологии в агрогородке Лесной Минского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В РНПЦ онкологии в агрогородке Лесной произошло задымление: тлела гладильная доска-1

В РНПЦ онкологии в агрогородке Лесной произошло задымление: тлела гладильная доска-3

Спасатели обнаружили плотное задымление в комнате сестры-хозяйки. Причина – электроутюг и гладильная доска. Пациенты со второго и третьего этажей самостоятельно покинули здание.

В момент ЧП здесь находились 39 человек. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар. Никто не пострадал.

# Пожар в Минской области # происшествия # Фотофакт

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