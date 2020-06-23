В РНПЦ онкологии в агрогородке Лесной произошло задымление: тлела гладильная доска

Новости Беларуси. Система оповещения помогла избежать пожара в РНПЦ онкологии в агрогородке Лесной Минского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Спасатели обнаружили плотное задымление в комнате сестры-хозяйки. Причина – электроутюг и гладильная доска. Пациенты со второго и третьего этажей самостоятельно покинули здание.

В момент ЧП здесь находились 39 человек. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар. Никто не пострадал.