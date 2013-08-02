В Риге загорелась одна из крупнейших клинических больниц города. Пострадал 1 человек

Новости Латвии. Пожар, возникший в одной из крупнейших клинических больниц Риги, локализован. Огонь охватил корпус, где расположена реанимация кардиологического отделения. В момент возгорания там находились 15 пациентов. При этом некоторые из них не могли передвигаться самостоятельно. Из здания экстренно эвакуировали всех больных и персонал. По информации Delfi эвакуировано более 170 человек.

Известно, что пострадал один из работников больницы. Его доставили в Государственный ожоговый центр.

Часть пациентов временно определены по другим столичным и региональным больницам. В другие медицинские учреждения доставлены больные, нуждающиеся в интенсивной терапии. Часть пациентов распределена по другим корпусам больницы Паула Страдыня.

Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров. На нескольких этажах в результате взрывной волны выбиты стекла. В тушении огня были задействованы 13 автоцистерн.

Причины возгорания выясняются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По предварительной версии пожар мог начаться в помещениях, отведенных под станцию распределения кислорода. Она находится в подвале. По информации местных СМИ, в подвальном помещении хранились 66 баллонов с кислородом, 23 из которых взорвались.