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Белорус в Москве продавал соль под видом смартфонов

01 августа 2013 14:35
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Новости России. Соль под видом смартфонов продавала в Москве группа аферистов, среди которых уроженцы России, Армении и Беларуси. Троим жуликам уже предъявлено обвинение.

В полицию обратился мужчина, который рассказал, что на станции метро «Менделеевская» в Москве мужчина продал ему две коробки с телефонами за 38 тысяч рублей. Сумму сделки продавец и покупатель обговорили заранее. Чуть позже покупатель обнаружил, что в коробках вместо телефонов обыкновенная соль. Что мешало ему на месте проверить хотя бы исправность аппаратов, пока не понятно.

При обыске в квартире подозреваемых были изъяты около 50 коробок из-под мобильных телефонов известной марки, в которых находилась пищевая соль.

Зимой 2012 года Интернет взорвала новость о том, что в Польше тоннами продавали техническую соль для посыпки дорог под видом пищевой. В ходе расследования выяснилось, что несколько фирм в течение почти 10 лет покупали в больших количествах техсоль и продавали ее населению по более высокой цене как пищевую, предварительно высушив ее и переупаковав.

В сентябре того же года жизни 20 жителей Чехии унесли алкогольные напитки. Смертельно опасные ром и водку продавали в чешских магазинах под видом известных марок (смотрите видео).

# происшествия # Мошенничество

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