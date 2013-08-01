Ограбление ломбарда в Гродно. Грабителей ловили 260 сотрудников милиции

Новости Беларуси. Улица Комарова в Гродно. Средь бела дня здесь произошло нападение на ломбард. Налётчики, оба местные жители, вооружившись скотчем и перчатками, пошли на дело. До этого мужчины успели принять спиртного. Ворвавшись в ломбард, они связали сотрудницу магазина. Правда, женщина успела нажать тревожную кнопку.

Василий Найденко, начальник ОВД администрации Ленинского района г.Гродно майор милиции:

Войдя в помещение ломбарда, мужчины попытались связать работника комиссионного магазина. Однако женщина оказала им активное сопротивление… И всё-таки, поскольку силы были неравны, злоумышленники связали ей руки за спиной и пытались заклеить скотчем ей рот. Надо отдать должное смелой женщине, которая, несмотря на противодействие преступников, сумела-таки нажать на тревожную кнопку. Незамедлительно на место ЧП был направлен наряд группы задержания Ленинского отдела Департамента охраны Республики Беларусь. Он прибыл в течение минуты. Однако этих мгновений хватило дерзкому преступному дуэту, чтобы схватить то, что попалось под руку.



А под руку попалось более 30 наименований золотых изделий (серьги, цепочки, браслеты, кольца и т.д.) на общую сумму свыше 35 миллионов рублей. Одного налётчика задержали в нескольких метрах от места преступления. Для того чтобы поймать второго грабителя, пришлось задействовать более двухсот сотрудников УВД. Как сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома, по тревоге подняли весь Гродненский гарнизон. Тем временем мужчина успел переодеться в другую одежду, припасённую заранее. При задержании преступник не отпирался. В ломбард удалось вернуть все украденное.

Напомним, ограбление банка, произошедшее этой весной в Любани Минской области, в буквальном смысле сотрясло провинциальный городок. Двое в масках украли деньги, избили охранника и скрылись на инкассаторской машине. Сожженную машину грабителей позже нашли в 20 километрах от города (смотрите видео). Организатором преступления оказался сотрудник местного отделения Департамента охраны, сержант милиции.