В реке Свислочь обнаружили масляные пятна: эксперты устанавливают причины выброса вредных веществ

Новости Беларуси. В Минске устанавливают причины выброса вредных веществ в Свислочь. Накануне в реке обнаружили масляные пятна, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Экспертиза показала: это нефтепродукты и фосфаты. Возможный их источник сейчас изучают специалисты.

Сергей Серапин, начальник отдела оперативного контроля Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Были отобраны пробы загрязняющих веществ в составе сточных вод по 14 показателям, и практически по всем показателям были выявлены превышения загрязняющих веществ по предельно допустимой концентрации. Комитет будет ежедневно отслеживать ситуацию на реке Свислочь.