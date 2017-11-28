В реке Свислочь обнаружили масляные пятна: эксперты устанавливают причины выброса вредных веществ

Новости Беларуси. В Минске устанавливают причины выброса вредных веществ в Свислочь. Накануне в реке обнаружили масляные пятна, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минске устанавливают причины выброса вредных веществ в Свислочь. Накануне в реке обнаружили масляные пятна, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Экспертиза показала: это нефтепродукты и фосфаты. Возможный их источник сейчас изучают специалисты.
Сергей Серапин, начальник отдела оперативного контроля Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Были отобраны пробы загрязняющих веществ в составе сточных вод по 14 показателям, и практически по всем показателям были выявлены превышения загрязняющих веществ по предельно допустимой концентрации. Комитет будет ежедневно отслеживать ситуацию на реке Свислочь.
Тем временем, на реке установлены ограждения и специальная заглушка, которая поглощает в себя вредные вещества. Дальнейшее распространение нефтепродуктов предотвращено.