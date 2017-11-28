Прямой эфир

В реке Свислочь обнаружили масляные пятна: эксперты устанавливают причины выброса вредных веществ

28 ноября 2017 19:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске устанавливают причины выброса вредных веществ в Свислочь. Накануне в реке обнаружили масляные пятна, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В реке Свислочь обнаружили масляные пятна: эксперты устанавливают причины выброса вредных веществ-1

Экспертиза показала: это нефтепродукты и фосфаты. Возможный их источник сейчас изучают специалисты. 

В реке Свислочь обнаружили масляные пятна: эксперты устанавливают причины выброса вредных веществ-3

Сергей Серапин, начальник отдела оперативного контроля Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды: 
Были отобраны пробы загрязняющих веществ в составе сточных вод по 14 показателям, и практически по всем показателям были выявлены превышения загрязняющих веществ по предельно допустимой концентрации. Комитет будет ежедневно отслеживать ситуацию на реке Свислочь.  

В реке Свислочь обнаружили масляные пятна: эксперты устанавливают причины выброса вредных веществ-5

Тем временем, на реке установлены ограждения и специальная заглушка, которая поглощает в себя вредные вещества. Дальнейшее распространение нефтепродуктов предотвращено. 

В реке Свислочь обнаружили масляные пятна: эксперты устанавливают причины выброса вредных веществ-7

В реке Свислочь обнаружили масляные пятна: эксперты устанавливают причины выброса вредных веществ-9

В реке Свислочь обнаружили масляные пятна: эксперты устанавливают причины выброса вредных веществ-11

# происшествия # Фотофакт # Загрязнение воды # Сергей Серапин

Другие новости рубрики

Все новости
В результате гололёда на улице Колесникова не разминулись легковой автомобиль и большегруз с прицепом
28 ноября 2017 19:41

В результате гололёда на улице Колесникова не разминулись легковой автомобиль и большегруз с прицепом

Один из парней поднялся на 15 метров, не удержался и упал: подробности гибели белоруса в Чернобыльской зоне
28 ноября 2017 18:53

Один из парней поднялся на 15 метров, не удержался и упал: подробности гибели белоруса в Чернобыльской зоне

Белорус-сталкер упал с 15-метровой высоты в Чернобыльской зоне
28 ноября 2017 14:26

Белорус-сталкер упал с 15-метровой высоты в Чернобыльской зоне