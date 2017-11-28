Один из парней поднялся на 15 метров, не удержался и упал: подробности гибели белоруса в Чернобыльской зоне

Новости Беларуси. Гражданин Беларуси погиб в Чернобыле. Трагедия произошла в зоне отчуждения. Двое наших соотечественника и девушка из России незаконно проникли на охраняемый объект, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Жукович, руководитель пресс-службы главного управления национальной полиции Киевской области:

Два парня, наверное, чтобы похвастаться перед девушкой полезли на металлические конструкции. Один из парней поднялся на 15 метров, не удержался и упал. Мы сообщили в Консульство, будем готовить передачу тела в Беларусь. По двум другим лицам, составили протоколы за незаконное пребывание в Чернобыльской зоне отчуждения. Обратились с соответствующими документами к эмиграционной службе, чтобы сократить их срок пребывания на территории Украины.