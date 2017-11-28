Белорус-сталкер упал с 15-метровой высоты в Чернобыльской зоне

В Чернобыльской зоне погиб 33-летний белорус-экстремал.
Об инциденте, который произошел, полиции сообщил друг сталкера.
Два белоруса и россиянка незаконно проникли на «Чернобыль-2». Это территория отселенного закрытого военного объекта. Экстремалы хотели сфотографироваться и осмотреть местность.
Белорус забрался на радиолокационную башню недалеко от станции. Мужчина сорвался с высоты в 15 метров. Он погиб на месте происшествия.
Возбуждено уголовное дело.
В отношении знакомых погибшего составлен административный протокол. За нарушение требований режима радиационной безопасности молодым людям придется заплатить штраф. Готовятся документы для сокращения срока пребывания сталкеров на территории Украины.