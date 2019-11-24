В Гродно водитель Audi хотел обогнать троллейбус и врезался в Honda
Новости Беларуси. 23 ноября около семи вечера в Гродно на закруглении дороги произошло лобовое столкновение.
Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, Audi поднималась на путепровод в направлении микрорайона Ольшанка. Перед иномаркой двигался троллейбус.
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
Водитель автомобиля захотел обогнать общественный транспорт, с целью чего выехал на встречную полосу. Там машина врезалась в Honda, за рулём которой находилась девушка. После аварии она была доставлена в больницу. Медики осмотрели пациентку и отпустили её домой.
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
По факту происшествия проводится проверка.
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