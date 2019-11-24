В Гродно Skoda сбила перебегавшую Индурское шоссе женщину

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 19-летний водитель Skoda ехал по Индурскому шоссе, когда на проезжую часть вышла женщина.

Новости Беларуси. 23 ноября около семи вечера в Гродно женщина перебегала дорогу в неустановленном месте и попала под колёса такси.

Пешеход успела перейти три полосы для движения от кольцевой развязки в направлении улицы Кабяка и одну полосу в направлении улицы Победы. После этого произошёл наезд. Женщина погибла от полученных травм, её точный возраст устанавливается.

Причины и обстоятельства аварии выясняются.