В Гродно Skoda сбила перебегавшую Индурское шоссе женщину
Новости Беларуси. 23 ноября около семи вечера в Гродно женщина перебегала дорогу в неустановленном месте и попала под колёса такси.
Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 19-летний водитель Skoda ехал по Индурскому шоссе, когда на проезжую часть вышла женщина.
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
Пешеход успела перейти три полосы для движения от кольцевой развязки в направлении улицы Кабяка и одну полосу в направлении улицы Победы. После этого произошёл наезд. Женщина погибла от полученных травм, её точный возраст устанавливается.
Причины и обстоятельства аварии выясняются.
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
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