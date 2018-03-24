Подросток из Вороново приговорён к 10 годам лишения свободы за убийство матери саблей

Новости Беларуси. Несовершеннолетний житель Вороново, убивший мать саблей, судом Вороновского района приговорён к 10 годам лишения свободы.

Как сообщает БЕЛТА, 17-летний обвиняемый полностью признал свою вину. Молодой человек будет отбывать наказание в воспитательной колонии.

Установлено, что в сентябре 2017 года гражданин во время конфликта нанёс матери четыре удара самодельной саблей. Затем спрятал тело женщины в кустарнике возле озера Вороново. О пропаже погибшей в правоохранительные органы сообщила её коллега по работе.

Весной 2018 года в Минске был вынесен приговор сыну, убившему отца.